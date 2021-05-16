Gayrettepe'de hasta yatakları ve sandalyeleri çalındı
İstanbul Beşiktaş’ta tıbbi malzeme satan bir iş merkezinden gece yarısı 5 hasta yatağı ve 6 hasta sandalyesi çalındığı bildirildi.
İstanbul Gayrettepe'de yer alan OTİM'de hasta yatakları ve hasta sandalyeleri çalındı.
Olay, 12 Mayıs Çarşamba günü sabah erken saatlerde meydana geldi. Gayrettepe'de yer alan OTİM'e bir kamyonetle gelen hırsızlar, araç içerisinde yer alan 5 hasta yatağı ve 6 hasta sandelyesini çaldı.
Hasta yatakları ve sandalyeleri çalan hırsızlar, olay yerinden kamyonetle kaçarken; söz konusu olayla ilgili olarak hırsızların yakalanması için emniyete şikayette bulunuldu.
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