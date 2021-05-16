Gayrettepe'de hasta yatakları ve sandalyeleri çalındı

16 Mayıs 2021 Pazar, 12:22

İstanbul Gayrettepe'de yer alan OTİM'de hasta yatakları ve hasta sandalyeleri çalındı.

Olay, 12 Mayıs Çarşamba günü sabah erken saatlerde meydana geldi. Gayrettepe'de yer alan OTİM'e bir kamyonetle gelen hırsızlar, araç içerisinde yer alan 5 hasta yatağı ve 6 hasta sandelyesini çaldı.

Hasta yatakları ve sandalyeleri çalan hırsızlar, olay yerinden kamyonetle kaçarken; söz konusu olayla ilgili olarak hırsızların yakalanması için emniyete şikayette bulunuldu.

