Gazeteci Adnan Genç, koronavirüs nedeniyle yaşama veda etti
Gazeteci, yazar, İstanbul Tabip Odası eski basın danışmanı Adnan Genç, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.
Bir süredir koronavirüs nedeniyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tedavi görüyoren gazeteci, yazar, eski İstanbul Tabip Odası basın danışmanı Adnan Genç, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
İstanbul Tabip Odası tarafından yayımlanan başsağlığı mesajında, "İstanbul Tabip Odası (İTO) eski basın danışmanı ve İTO Hekim Forumu dergisinin koordinatörü, gazeteci Adnan Genç’i COVID-19 sebebiyle kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. 1955 doğumlu Adnan Genç uzun yıllardır çeşitli haber sitelerine ve gazetele yazıyordu ve Hemşin Dergisi GOR’un kurucuları arasındaydı. Doğa ve insan hakları savunucusu olan Adnan Genç’in “Çalışkan Kadınlar Ülkesi Hemşin”, “Solcunun Biri Bir Gün” isimli kitapları vardı. Sevgili arkadaşımızı geride bıraktığı güzel anılarıyla, sevgiyle ve özlemle hatırlayacağız" denildi.
ADNAN GENÇ KİMDİR?
İstanbul doğumlu olan gazeteci/yayıncı ve yazar olan Genç, dizgicilikten, yayın yönetmenliğine, serbest muhabirlikten gazete kurmaya değin pek çok görevlerde bulunmuştu.
Gazeteler; Milliyet, Günaydın, Akşam, Özgür Gündem, Evrensel, BirGün…
Dergiler; İstanbul/Ankara/İzmir Kültür Sanat Haritası…
Genç’in Zuğa Deniz isminde bir oğlu var.
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