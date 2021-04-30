İBB'nin acı günü! Şükrü Küçükşahin paylaştı: Canım kardeşimi Cemal’imi de aldı Kovid
İBB Medya İlişkileri Koordinatörü Şükrü Küçükşahin, kardeşinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini, "Elim varmıyor yazmaya, dilim dönmüyor söylemeye" sözleriyle duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya İlişkileri Koordinatörü gazeteci Şükrü Küçükşahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kardeşi Cemal Küçükşahin'in Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.
"CANIM KARDEŞİMİ CEMAL’İMİ DE ALDI KOVİD"
Küçükşahin, Twitter'danyaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
Elim varmıyor yazmaya, dilim dönmüyor söylemeye. Canım kardeşimi Cemal’imi de aldı Kovid. 15:00'de annemin kucağına bırakacağız, Okmeydanı Cemevi'deki cenaze namazı ardından, Hasköy Mezarlığı'nda. Dostlar, sizi davet edemiyoruz, acımızı paylaştığınızı biliyoruz. Hepiniz sağ olun.
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