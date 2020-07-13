Gazeteci Ağırel: Bu koşullarda tedavi olmayacağım

13 Temmuz 2020 Pazartesi, 21:21

Tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde bir süredir diş ağrısı çeken gazeteci Murat Ağırel revirde 6 saat bekletildikten sonra hastaneye sevk edilmişti. Konuya ilişkin açıklama yapan gazeteci Ağırel, "Bu kötü muamele bana değil savunduğum düşünceye, bu zulüm bana karşı değil savunduğum ilkelere" açıklamasında bulundu.



Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden son durumu aktaran Murat Ağırel, şu ifadeleri kullandı:

"Dostlarım;

Direneceğim. Verirlerse ağrı kesici vermezlerse acıya dayanacağım. Duruşma gününe kadar bu şekilde mücadele edeceğim. Desteğinize teşekkürler…

Dostlarım;

Bu muamelenin sonucunda şunu anladım. Bu kötü muamele bana değil savunduğum düşünceye, bu zulüm bana karşı değil savunduğum ilkelere… Ama direneceğim, Bu koşullarda tedavi olmayacağım.

Dostlarım;

Bugün Silivri Cezaevi yerleşkesinde bulunan hastaneye ellerim kelepçeli götürüldüm 5, 5 saat hastane nezaretinde Toplam 10 dakika üç ayrı doktor muayene etti. İki ayrı hastaneye sevk kararı verildi. Tedavi Silivri’de yapılamıyor ama bunu anlamak 5,5 saat sürdü.

Dostlarım;

Bugün Silivri Cezaevi yerleşkesinde bulunan cezaevi hastanesine götürüldüm 5, 5 saat hastane nezaretinde bir grup mahkûm ile bekletildim. Sonuçta Toplam 10 dakika üç ayrı doktor muayene etti."

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Gazeteci Murat Ağırel'in avukatı Avukat Ziya İlker Göktaş yaptığı ziyaretin ardından Twitter adresinden açıklama yaptı. Ağırel'in hastaneye tedavi için değil, eziyet için getirildiğini ifade eden Göktaş, kandırıldıklarını ifade etti.

Twitter üzerinden Murat Ağırel'in son durumuna ilişkin yaptığı açıklama yapan Avukat Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Çok üzgünüm şimdi cezaevinden çıktım, Murat Ağırel'i tedavi değil eziyet için hastaneye götürmüşler. 5.30 saat nezarette diğer mahkumla beklettikten sonra senin tedavin burada olmaz sevketmemiz lazım demişler. Bizi kandırdılar, sizlere yanlış bilgi aktardığım için özür dilerim."

Göktaş daha önce Ağırelin hastaneye kaldırıldığına yönelik ifadeleri şöyleydi:

"Murat Ağerel, şu anda hastanede. Umarım diş tedavisi başarılı olur. Hastaneneden döndüğünde tekrar cezaevine girip durumunu öğreneceğim. Destek olan herkese binlerce teşekkürler."