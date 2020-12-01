Gazeteci Barbaros Tantan yaşamını yitirdi

01 Aralık 2020 Salı, 16:31

Kocaeli Gazeteciler Cemiyetinin eski başkanlarından olan Anadolu Ajansından emekli, tanınan gazeteci Barbaros Tantan, Kocaeli Malta Mahallesi'ndeki evinde ölü olarak bulundu.

Elde edilen bilgilere göre, Tantan’a ulaşamayan yakınları polisi aradı. Polis ile beraber evine giden yakınları Tantan’ı evinde ölü olarak buldu.