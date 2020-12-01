Gazeteci Barbaros Tantan yaşamını yitirdi
Emekli gazeteci gazeteci Barbaros Tantan, Kocaeli'ndeki evinde ölü bulundu.
Kocaeli Gazeteciler Cemiyetinin eski başkanlarından olan Anadolu Ajansından emekli, tanınan gazeteci Barbaros Tantan, Kocaeli Malta Mahallesi'ndeki evinde ölü olarak bulundu.
Elde edilen bilgilere göre, Tantan’a ulaşamayan yakınları polisi aradı. Polis ile beraber evine giden yakınları Tantan’ı evinde ölü olarak buldu.
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