Emre Erciş'e silahlı saldırı

12 Ağustos 2021 Perşembe, 14:18

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla tanınan Emre Erciş, silahlı saldırıya uğradı.

Olayla ilgili Emre Erciş'in avukatı Harun Akdere'den açıklama geldi.

Akdere sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Müvekkil Emre Erciş ile yaptığım görüşmede ikametine yakın bölgede silahlı saldırıya uğradığı, kendisinin iki kez bacak bölgesine ateş edildiği; ayaklarından yaralandığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenmiş bulunmaktayım. Hukuki sürecin takipçisi olacağız" dedi.