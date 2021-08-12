Emre Erciş'e silahlı saldırı
Gazeteci Emre Erciş, İstanbul Kocamustafapaşa'da silahlı saldırıya uğradı. Yeniçağ'da yer alan habere göre bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanan Erciş'e ilk müdahaleyi çevredekiler gerçekleştirdi. Daha sonra hastanede tedavi altına alındı.
Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla tanınan Emre Erciş, silahlı saldırıya uğradı.
Olayla ilgili Emre Erciş'in avukatı Harun Akdere'den açıklama geldi.
Akdere sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Müvekkil Emre Erciş ile yaptığım görüşmede ikametine yakın bölgede silahlı saldırıya uğradığı, kendisinin iki kez bacak bölgesine ateş edildiği; ayaklarından yaralandığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenmiş bulunmaktayım. Hukuki sürecin takipçisi olacağız" dedi.
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