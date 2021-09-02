Gazeteci Ersoy: Taliban, 'artık sakalınızı kesmeyin' dedi
Afganistan'ın başkenti Kabil'e giden Habertürk programcısı Mehmet Akif Ersoy, Taliban'ın halkı sakal uzatmaları konusunda uyarmaya başladığını söyledi.
Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından bölgeye giden Habertürk programcısı Mehmet Akif Ersoy, örgüt militanlarının insanları sakal bırakmaları konusunda uyarmaya başladığını açıkladı.
Kontrol noktasında aracımızı durdurup, öndeki sakalsız arkadaşıma: “Uyarıyoruz artık sakalınızı kesmeyin” dediler.— Mehmet Akif ERSOY (@ersoyakif1) September 2, 2021
Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kontrol noktasında aracımızı durdurup, öndeki sakalsız arkadaşıma 'Uyarıyoruz artık sakalınızı kesmeyin' dediler" ifadelerini kullandı.
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