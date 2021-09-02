Gazeteci Ersoy: Taliban, 'artık sakalınızı kesmeyin' dedi

Afganistan'ın başkenti Kabil'e giden Habertürk programcısı Mehmet Akif Ersoy, Taliban'ın halkı sakal uzatmaları konusunda uyarmaya başladığını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
02 Eylül 2021 Perşembe, 12:11
Gazeteci Ersoy: Taliban, 'artık sakalınızı kesmeyin' dedi
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Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından bölgeye giden Habertürk programcısı Mehmet Akif Ersoy, örgüt militanlarının insanları sakal bırakmaları konusunda uyarmaya başladığını açıkladı.

Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kontrol noktasında aracımızı durdurup, öndeki sakalsız arkadaşıma 'Uyarıyoruz artık sakalınızı kesmeyin' dediler" ifadelerini kullandı.


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