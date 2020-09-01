Gazeteci İsmail Saymaz, Süleyman Soylu ve Barış Atay ile yaptığı görüşmeleri paylaştı

01 Eylül 2020 Salı, 23:37

İsmail Saymaz, Barış Yarkadaş, Elfin Tataroğlu ve Gürkan Hacır yeni yayın döneminde tekrar Halk TV ekranlarında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

BARIŞ ATAY İLE OLAN GÖRÜŞME

Saymaz, programda saldırıya uğrayan TİP Milletvekili Barış Atay ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptığı görüşmeye dair bilgiler paylaştı:

Önce Barış Atay'ı aradım. Bir arkadaşıyla 30 Ağustos gecesi Kadıköy'de bir eğlence mekanına 19.00'da giriyorlar. 23.55'te çıkıyorlar. Çıktıktan 1 dakika sonra kameranın bulunmadığı bir sokakta Barış Atay arkasından gelen, boynundan sarılan biri tarafından devrilmek isteniyor. Sonra onu üzerinden savuruyor. Gelen 3-4 kişi bir dakika iki dakika süreyle tekmeleyerek dövüyorlar. Bu arada küfür ederek vatan haini diye bağırıyorlar. Bir arkadaşını ya da yoldan geçen birinin polisi çağırdığını anlamaları üzerine Barış Atay'ı bırakıp buradan uzaklaşıyorlar. Kendisinin emniyette ifadesi alındı.

Kendisini aradım.Kendisinin dövülmesinin sorumlusu olarak Süleyman Soylu'yu gördüğünü iddia etti. 'Ben ona sordum koruman yok mu yok? Silahın? Ben 7 ay önce milletvekili olarak başvurduğum halde bana çeşitli gerekçelerle vermediler. Aslında benim başvurum vardı' dedi.

'Ben sokakta siyaset yaparcasına konuştuğum için rahatsız oluyorlar. Bu husumet ben oyuncuyken karşıma çıkıyordu. Sadece bana çıkmıyor. AK Parti karşıtı olduğu bilinen Canan Kaftancıoğlu'na da, Selahattin Demirtaş'ın eşinde de benzeri bir yaklaşım gösteriliyor.' Bunun sorumlusu olarak da Süleyman Soylu'yu gördüğünü iddia ediyor.

SÜLEYMAN SOYLU İLE OLAN GÖRÜŞME

Ben bunun üzerine Süleyman Soylu'yu aradım. Sayın İçişleri Bakanına bu iddiaları sordum. Bana şu açıklamayı yaptı:

'Barış Atay fersude bir tiptir. (fersude-yıpranmış, bozuk, aşınmış). Milletvekili olmasaydı bizim suç hedeflerimizden bir tanesidir. Beni tecavüz kollayıcı olarak nitelendiriyor. Benim kendimi savunma hakkım olmayacak mı? Onlar söyleyince bir şey olmayacak biz söyleyince kıyamet kopacak öyle mi? İsimsizler diye bir hareket trollük yapıyor aleyhimde. Bana küfrediyorlar. En çok iftiraya uğrayan adamlardan biriyim. Barış Atay gibi bir fersudenin hakkımda ithamda bulunmasını bile ayıp buluyorum. Bana niçin suç duyurusunda bulunmadın diyebilirsiniz. Böyle birisini Türk hakimlerinin önüne çıkarmaktan edep ederim. Bu kişiyi milletvekili yapan PKK'nın siyasi koludur. Bu ülkede görev yapmaya çalışan bir adama hakaret edecek ben de sessiz kalacağım. Ben meşru müdaafamı yapıyorum.'

Kendisine sordum. Barış Atay sizi suçluyor ne dersiniz? 'Akşam ne halt etmiş, ben nereden bileyim. 4 kişi tesppit edildi zaten. Garip değil mi, bu kişi bir mekana giriyor. Mekanın kameraları o an çalışmıyor. Bana birileri saldırdı diyor. Yanında bir hanım var. Hepsinin ifadeleri alındı. Saldıranların üçünün uyuşturucu ticaretiyle ilgisi var, biri de bodyguard' dedi.

Ben dedim ki sizin onunla ilgili tweet atmanızdan sonra bu olayın gerçekleştiğini iddia ediyor Barış Atay:

'Beni bir pisliğe ortak etmeyin. Bu adamlar anama ve eşime sosyal medyada ulu orta düz gidiyorlar. Şikayet ediyorum bir mahkemenin kapısından girip diğerinden çıkıyorlar. Benim hukuk dışında kime ne yaptığımı gördünüz. Adam bir fersude. Onun milletvekili olması TBMM'nin sorunudur. Benim sorunum değildir. Ben bu işin mağdurlarındanım. Sosyal medyada yemediği küfür kalmadı. Onun hakkında suç suç duyurusunda bulunmak onu şerefli Türk hakimlerinin önüne çıkarmak ona bu şerefi vermek ve haakimlerin onun pis yüzünü görmelerini istemiyorum.'

CHP'Lİ ÜYE

CHP Avcılar Gençlik Kolları Başkanı hakkında tweeti atmasını sordum. Dedi ki: 'Niye yapmayayım benim işim değil gözaltına almak ama benim işim değil gözaltına almak ama ben PKK ve DHKP-C lehine girişimlerde bulunanları deşifre ederim. Benim görevim bu. Bu ülkenin evladıyım."