Gazeteci Uğuroğlu'na saldıran 4 kişi serbest bırakıldı

16 Ocak 2021 Cumartesi, 16:06

Türkiye'de 24 saat içinde üç ayrı muhalif isme yönelik saldırı yaşandı. KRT TV programcısı Avukat Afşin Hatipoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu kimliği belirsiz gruplarca yapılan organize saldırıların hedefi oldu.

UĞUROĞLU'NA SALDIRAN 4 KİŞİ SERBEST

Orhan Uğuroğlu'na saldırı olayında gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 kişi, savcılık sorgularının ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.