Gazeteci ve akademisyen Zafer Özdemir yaşamını yitirdi

20 Ocak 2021 Çarşamba, 15:51

Geçtiğimiz aylarda kök hücre tedavisi gören gazeteci ve akademisyen Zafer Özdemir, bağışıklık sisteminin kendisine nakledilen kök hücreleri kabul etmemesi üzerine yeniden tedavi altına alınmıştı.

Gebze John Hopkins Anadolu Hastanesi'nde tedavi gören Özdemir'den kötü haber geldi.

Gazeteci Mevlüt Yüksel, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Yüksel, paylaştığı mesajda "Türk medyasının ve Beykoz Üniversitesi’nin başı sağolsun... Gazeteci ve akademisyen arkadaşımız Zafer Özdemir’in,tedavi gördüğü Gebze John Hopkins Anadolu Hastanesi’nde,biraz önce vefat ettiğini öğrendim. Çok çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin. Cenaze yeri ve zamanını duyuracağım." ifadesini kullandı.

ZAFER ÖZDEMİR KİMDİR?

Zafer Özdemir mesleğe 1986 yılında Günaydın gazetesinde polis muhabiri olarak ilk adımını attı. O dönemde bir çok basın kuruluşunda muhabirlik ve ayazı işleri yönetimlerine kadar çeşitli görevlerde bulundu.

Son yıllarda iş dünyasına adım adan ve Beykoz Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışan ÖZdemir iletişim mesleğinin inceliklerini öğrencilerine aktardı.

Özdemir bu yıl içinde hastalığı nedeniyle kök hücre nakli oldu. Ancak nakledilen kök hücreler vücut tarafından reddedilerek yıkıma uğratılınca yeniden yoğun tedavi altına alındı.

Gazeteci ve akademisyen Zafer Özdemir 20 Ocak günü hayata gözlerini yumdu.