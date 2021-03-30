Gazeteci-yazar Barış Pehlivan, yazılarıyla Cumhuriyet'te

Gazeteci-yazar Barış Pehlivan, 1 Nisan’daki ilk yazısıyla gazetemiz Cumhuriyet'te okurlarımıza 'merhaba' diyecek.

cumhuriyet.com.tr
30 Mart 2021 Salı, 18:57
Gazeteci-yazar Barış Pehlivan, yazılarıyla Cumhuriyet'te
Abone Ol google-news

Gazeteci-yazar Barış Pehlivan, 1 Nisan’dan itibaren salı ve perşembe günleri politika sayfalarımızda 'Arka Bahçe' köşesiyle Cumhuriyet okurlarıyla buluşacak. 

Pehlivan, 'Arka Bahçe'de siyaset başta olmak üzere 'ekonomi, medya, kültür-sanat' dünyasından kulisleri köşesine taşıyacak.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler