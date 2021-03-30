Gazeteci-yazar Barış Pehlivan, yazılarıyla Cumhuriyet'te
Gazeteci-yazar Barış Pehlivan, 1 Nisan’daki ilk yazısıyla gazetemiz Cumhuriyet'te okurlarımıza 'merhaba' diyecek.
Gazeteci-yazar Barış Pehlivan, 1 Nisan’dan itibaren salı ve perşembe günleri politika sayfalarımızda 'Arka Bahçe' köşesiyle Cumhuriyet okurlarıyla buluşacak.
Pehlivan, 'Arka Bahçe'de siyaset başta olmak üzere 'ekonomi, medya, kültür-sanat' dünyasından kulisleri köşesine taşıyacak.
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