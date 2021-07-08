Gazeteciler, sokağa çıkıyor

08 Temmuz 2021 Perşembe, 16:50

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin "tasarruf tedbirleri" genelgesi yayımladı.

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı genelgesinde, kamu kaynaklarının maksadına uygun azami tasarruf prensiplerine riayet edilerek kullanılmasının her kamu kurumu ve görevlisi için bir görev ve aynı zamanda bir mecburiyet olduğu vurgulandı.

'ÖLÜMCÜL BİR DARBE VURACAKTIR'

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Erdoğan'ın imzaladığı “tasarruf genelgesi”ne karşı İstanbul Şişli'deki TGS Akademi ofisinde “Haberden tasarruf olmaz: Yerel basını öldürmeyin” sloganıyla basın toplantısında, "Gerçeğe, doğru bilgiye daha fazla ihtiyaç duyulan bu günlerde alınan bu karar tüm toplumun zararınadır. Öte yandan bu karar, pandemi, ekonomik kriz ve dijitalleşme ile zaten büyük zorluklar yaşayan yazılı medyaya ölümcül bir darbe vuracaktır" ifadeleri kullanıldı.

'BASINI HEDEF ALMAKTIR'

Öte yandan TGS İstanbul Şube Başkanı Ayşe Banu Tuna, gazetecilerin sorusuna "Yazlık sarayların tartışıldığı bu dönemde 'kamu kuruluşlarının aldığı 6 gazeteden tasarruf ediyoruz' demek yerel gazetelere ve basını hedef almaktır" şeklinde yanıt verdi.

SOKAĞA ÇIKMA KARARI

Gazeteciler, kamu kurum ve kuruluşlarına gazete alınmaması ve zorunlu ilanlar dışında ilan yayımlanmaması yönündeki kararın ardından Türkiye'nin dört bir yanında sokağa çıkma kararı aldı.