Gazetecilere saldırı Meclis gündeminde

11 Mart 2021 Perşembe, 10:23

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, gazetecilere yönelik saldırılara ilişkin TBMM’de Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi.

Tanrıkulu, Türkiye’de gazeteciliğin ‘tehlikeli bir meslek' haline geldiğini belirterek, TBMM’de Araştırma Komisyonu kurulması için Meclis Başkanlığı'na önerge verdi.

Gazetecilere yönelik saldırıları hatırlatan Tanrıkulu, kamuoyunun bu saldırıları kimin yaptığını bilme hakkının olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Yapılan saldırılar akabinde ya olayın faili meçhul kalması ya da saldırganların serbest bırakılması ile öne çıkan cezasızlık politikası AKP Hükümetleri ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi döneminde muhalif görülenleri sindirmeye yönelik gözdağı niteliğinde gerçekleştirildiği iddialarını gündeme getirmektedir. Bahsi geçen gazetecilere ve siyasetçilere yönelik saldırıların kimler tarafından gerçekleştirildiği tespit edilerek, saldırıda bulunanlara dönük bir yasal süreç başlatılmışsa, yasal sürecin akıbeti ile ilgili olarak kamuoyu da bilgilendirilmelidir.”

İçişleri Bakanlığı’nın gazetecilere yönelik saldırıyı önlemeye yönelik faaliyetlerin soru işareti olduğuna dikkat çeken Tanrıkulu, “Son 18 yılda saldırıya uğrayan gazetecilerden ve siyasetçilerden kaçının faillerinin yakalandığı ve bahse konu failler hakkında ne tür yasal işlemler yapıldığı kamuoyuna açıklanmalıdır. Ayrıca yine son 18 yılda kaç gazetecinin öldürüldüğü ve faillerinin yakalanıp yakalanmadığı ve öldürülen gazetecilerden kaçının failinin meçhul kaldığı da izaha muhtaçtır” dedi.

“ON BİNE YAKIN GAZETECİ AKP’NİN SİYASİ OPERASYONLARI İLE İŞSİZ KALDI”

Tanrıkulu, Türkiye’nin Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) tarafından hazırlanan 2020 yılı Basın Özgürlüğü Endeksinde Türkiye 180 ülke arasında 154'üncü sıraya gerilediğini vurgulayarak, “Türkiye’de gazeteciler cezaevine girmekte ve on bine yakın gazeteci, AKP’nin siyasi operasyonları sonucu işsiz bırakılmış durumdadır. Yüzlerce basın kuruluşunun kapatıldığı bir ortamda, iktidar yanlısı yayın yapmayan tüm gazeteciler yoğun bir baskı ve sansür ortamında olup ayrıca saldırıya uğramaktadır” dedi.

SALDIRIYA UĞRAYAN GAZETECİLERİ AÇIKLADI

Tanrıkulu önergesinde, saldırıya uğrayan gazetecileri şöyle sıraladı:

-Gaziantep Ayıntab Gazetesi Sahibi Ökkeş Sabah evinin önünde silahlı saldırıya uğramış, bacağından vurulmuş, görüntüleri olmasına rağmen saldırgan yakalanmamış ve gazete sahibinin vurulması da kayıtlara “faili meçhul” olarak geçmiş ayrıca daha sonra Ökkeş Sabah'ın otomobiline benzin döküp yakılması olayı da faili meçhul kalmış ve yaklaşık 2 yıl sonra 2018 yılı Haziran Ayında gazetenin önünde 5 kişinin saldırısına uğramış ve bıçakla kolundan yaralanmış, şüpheliler yakalanmış ve aynı gün serbest bırakıldı.

- Gazeteci Hakan Denizli Adana Merkez Seyhan İlçesinde torunu ve kızının yanında silahlı saldırıya uğrayarak yaralanmış; gazeteci İdris Özyol'a kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlendi.

- Yeniçağ Gazetesi yazarlarından Yavuz Selim Demirağ Türkiyem TV'de sunduğu programın ardından evinin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğramış ve aradan 19 ay geçmesine rağmen henüz iddianame hazırlanmamış ayrıca Demirağ'ın hem evini, hem de çalışma ofisinin posta kutusuna da kurşun bırakıldı.

- Gazeteci Ergin Çevik Antalya'da kimliği belirsiz 3 kişinin yumruklu saldırısı sonucu yaralandı.

- Gazeteci - yazar Sabahattin Önkibar, Ankara’da evine 300 metre kala saldırıya uğramış ve yaralandı.

- Korkusuz Gazetesi yazarı Ahmet Takan evinin önünde beyzbol sopalı kişilerin saldırısına uğradı.

- Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat İde evinin önünde 7-8 kişilik bir grubun saldırısına uğradı.

- Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu ve KRT Programcısı Avukat Afşin Hatipoğlu saldırıya uğradı. Anılan saldırı olayları son dönemde gerçekleştirilen saldırılardan basına yansıyan birkaçını oluşturmaktadır.

- Gazeteci Levent Gültekin bir programa katılmak üzere gittiği Halk TV'nin Bakırköy'deki merkez binası önünde yaklaşık 15 kişi olduğu belirtilen bir grubun saldırısına uğradı.