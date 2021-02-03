Gazetecilere yönelik polis şiddetine tepki ve kınama

03 Şubat 2021 Çarşamba, 13:37

Melih Bulu’nun, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasının ardından başlayan eylemler dün Kadıköy’de devam etti. Saat 18.00’de başlayan protestolarda 105 kişi gözaltına alınırken, birçok muhabir ve basın emekçisi de polis tarafından şiddete uğradı ve tartaklandı.

Gazetecilere uygulanan polis şiddeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve DİSK Basın-İş gibi meslek örgütleri ve kuruluşları tarafından da kınandı.

TGS: “POLİS ŞİDDETİNE SON”

TGS’den yapılan açıklamada, “Kadıköy'deki Boğaziçi Üniversitesi eylemini haberleştirmek için çalışan meslektaşlarımız polis tarafından kasten hedef alındı. Plastik mermilerle, kamera kırarak, darp ederek uygulanan bu engelleme politikası bizi yıldırmaz. İnadına gazetecilik” ifadelerine yer verildi.

TGC: “KINIYORUZ”

TGC ise gazetecilerin uğradığı şiddeti, polisin sert müdahalesi sonucu yaralanan Halk TV muhabirleri üzerinden kınadı. Yapılan açıklamada, “Kamuoyunu etkileyen her olayın ardından gazetecilere yönelik yapılan saldırı, halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkına yönelik bir saldırıdır. Meslektaşlarımıza yönelik saldırının faillerinin en kısa sürede bulunmasını ve cezalandırılmasını istiyoruz. Meslektaşlarımıza ve Halk TV çalışanlarına geçmiş olsun diyoruz. Gazeteciliğin suç olmadığını bir kez daha hatırlatıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

DİSK BASIN-İŞ: “GAZETECİLER HEDEF TAHTANIZ DEĞİLDİR”

Boğaziçi eylemlerinde basın emekçilerine uygulanan polis şiddetine bir tepki de DİSK Basın-İş’ten geldi. DİSK Basın-İş tarafından yapılan açıklamada “Gazeteciler hedef tahtanız değildir. Dün Kadıköy'deki Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek amaçlı yapılan eylemde devletin gücü basın üzerinde sınandı” sözlerine yer verildi.