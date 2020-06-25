Gazetecilerin tahliye kararında yarım sevinç
Dört aydır tutuklu bulunan 6 gazetecinin duruşmasında verilen ara karar yarım sevinç yaşattı. Birçok siyasetçi, gazeteci, hukukçu ve yurttaş karar sonrası duygularını sosyal medya hesaplarından "yarım sevinç","yarım adalet", "eksik özgürlük" ifadeleriyle paylaştı.
Yaklaşık dört aydır tutuklu olan gazetemiz yazarı ve Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, muhabir Hülya Kılınç, Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ferhat Çelik ile Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser dün hakim karşısına çıktı.
İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında; mahkeme, Barış Terkoğlu, Ferhat Çelik, Aydın Keser hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrolüyle tahliye kararı verdi.
9 EYLÜL'E ERTELENDİ
Ara kararı açıklayan ve duruşmayı 9 Eylül'e erteleyen mahkeme; Barış Pehlivan, Hülya Kılınç ve Murat Ağırel'in tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Mahkemenin verdiği ara karar sonucunda 3 gazeteci tahliye edilirken, Pehlivan, Kılınç ve Ağırel'in tutukluluğuna devam kararı sosyal medyada yarım bir sevinç yaşattı.
"BÜTÜN ARKADAŞLARIMIZIN ŞU AN BURADA OLMASI GEREKİYORDU "
Gece saatlerinde cezaevinden tahliye olan Barış Terkoğlu, tahliye olduktan sonra ilk açıklamasında, “Tahliye kararı içim kan ağlayarak dinledim. İçerdeki bütün arkadaşlarımızın şu an burada olması gerekiyordu. Gazetecilik yapacağız, yazmaya devam edeceğiz…” dedi.
Gazeteciler, siyasetçiler ve birçok yurttaş karar sonrası sosyal medyada paylaşımda bulunarak duygularını ifade etti.
Yarım sevinç yaşatan paylaşımlar şu şekilde;"
Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, yaptığı paylaşımda, "EKSİK ÖZGÜRLÜK... Değerli yazarımız
ile kucaklaşacağız... Manşeti atarken içimizde buruk bir sevinç... bir yanımız hüzün..." ifadelerini kullandı
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