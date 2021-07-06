Gaziantep FK, Halil İbrahim Pehlivan'ı kadrosuna kattı
Gaziantep Futbol Kulübü, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği forması giyen sol bek Halil İbrahim Pehlivan'ı kadrosuna kattı.
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, sol bek Halil İbrahim Pehlivan'ı bir yılı opsiyonlu 3 yıllığına renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-siyahlılar, son olarak Gençlerbirliği forması giyen Halil İbrahim Pehlivan ile anlaşmaya vardı.
27 yaşındaki oyuncunun kariyerine ilişkin bilgilerin yer aldığı açıklamada, "Yeni transferimiz İbrahim Pehlivan, önümüzdeki süreçte armamızın başarısı için ter dökecek." denildi.
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