Gaziantep Futbol Kulübü, üç oyuncusuyla yollarını ayırdı
Gaziantep Futbol Kulübü, resmi siteden yayımladıkları açıklamayla üç futbolcu ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.
Yeni sezon öncesi takımda yenilenmeye giden Gaziantep Futbol Kulübü Andre Sousa, Junior Morais ve Roderick Miranda ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Gaziantep Futbol Kulübü, resmî sitesinden yayımladığı açıklama şöyle:
“Profesyonel Futbol Takımımız oyuncularından Andre Sousa, Junior Morais ve Roderick Miranda ile yollarımız ayrılmıştır.
Oyuncularımıza kulübümüze yapmış oldukları katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.”
İşte Gaziantep Futbol Kulübü'nün sosyal medya paylaşımı:
TEŞEKKÜRLERİMİZLE— Gaziantep FK (@GaziantepFK) May 29, 2021
https://t.co/8D5IkLscqz pic.twitter.com/omRut5FsSj
Video Haberler
- Pendik'te velayet saldırısı: Yol kesip dehşet saçtılar
- Genç kıza taciz iddiası! Yakalayıp yumrukladılar
- Yolcu uçağında yarasa paniği
- Karnından çıkanları 3 sağlık personeli 1 saatte saydı
- Şerife teyzenin kaybolan köpeğiyle buluşma anı
- Ağaçtan düşen yavru kargaya şefkat eli
- Adrasan'da görüntülendi... Zehirli ve çok tehlikeli
- Kılıçdaroğlu'ndan açılışta gönderme
- Nesli tükenme tehlikesi altında
- Yolda gördüğü yılanı ezmemek için uzun süre dil döktü
En Çok Okunan Haberler
- 'Temizlik Benim İşim'de korkutan kaza
- Atatürk'e lanet okundu, Erdoğan dinledi!
- Venezuelalı gazeteciden Yıldırım ve Bakan iddiası
- Feci kazada ünlü oyuncu ölümden döndü
- Fatma'yı erkek arkadaşı öldürüp, gömmüş
- Dikkat! Karantina süreleri değişti
- Peker'in videoları için çarpıcı yorum
- Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'ya sert sözler
- Cem Gürdeniz, Marmara Denizi için çağrıda bulundu
- Salda Gölü'nde korkutan görüntü