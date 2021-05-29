Gaziantep Futbol Kulübü, üç oyuncusuyla yollarını ayırdı

Gaziantep Futbol Kulübü, resmi siteden yayımladıkları açıklamayla üç futbolcu ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
29 Mayıs 2021 Cumartesi, 15:01
Gaziantep Futbol Kulübü, üç oyuncusuyla yollarını ayırdı
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Yeni sezon öncesi takımda yenilenmeye giden Gaziantep Futbol Kulübü Andre Sousa, Junior Morais ve Roderick Miranda ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, resmî sitesinden yayımladığı açıklama şöyle:

“Profesyonel Futbol Takımımız oyuncularından Andre Sousa, Junior Morais ve Roderick Miranda ile yollarımız ayrılmıştır.

Oyuncularımıza kulübümüze yapmış oldukları katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.”

İşte Gaziantep Futbol Kulübü'nün sosyal medya paylaşımı:



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