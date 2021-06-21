Gaziantep Futbol Kulübü'nden Doğan Erdoğan açıklaması

Süper Lig ekibi Gaziantep FK, Doğan Erdoğan ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

cumhuriyet.com.tr
21 Haziran 2021 Pazartesi, 15:43
Gaziantep Futbol Kulübü'nden Doğan Erdoğan açıklaması
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Süper Lig ekibi Gaziantep FK, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen 24 yaşındaki futbolcu Doğan Erdoğan ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı. 

Kırmızı-siyahlı kulübün sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen Doğan Erdoğan ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır.

Kulüp Başkanımız Cevdet Akınal’ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza atan Doğan Erdoğan’a, kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz."


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