Gaziantep Futbol Kulübü'nden Doğan Erdoğan açıklaması
Süper Lig ekibi Gaziantep FK, Doğan Erdoğan ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig ekibi Gaziantep FK, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen 24 yaşındaki futbolcu Doğan Erdoğan ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Kırmızı-siyahlı kulübün sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen Doğan Erdoğan ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır.
Kulüp Başkanımız Cevdet Akınal’ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza atan Doğan Erdoğan’a, kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz."
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