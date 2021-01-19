Gaziantep merkezli 15 ilde IŞİD operasyonu: 37 gözaltı kararı

Gaziantep merkezli 15 ilde terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 37 şüpheliden 35'i yakalandı.

AA
19 Ocak 2021 Salı, 10:46
Gaziantep merkezli 15 ilde IŞİD operasyonu: 37 gözaltı kararı
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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü IŞİD'in finans yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, çok sayıda örgütsel materyal ele geçirildi.

2 zanlıyı yakalama çalışmaları devam ediyor.


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