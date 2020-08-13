Gaziantep Valisi duyurdu: 65 yaş ve üstüne yeni kısıtlamalar getirildi
Gaziantep'te artan koronavirüs vakaları üzerine valilik bir dizi yeni tedbir aldı. 65 yaş üzerine düğünlere gitmek yasaklanırken toplu taşıma kullanma ve pazara gitme saatlerine de sınırlama getirildi.
Koronavirüs vaka sayısının artış gösterdiği Gaziantep’te yeni yasak kararları alındı. Vali Davut Gül, alınan kararları sosyal medya hesabından açıkladı.
Evlenen çiftin birinci derece yakınları hariç 65 yaş ve üstü yaşlıların düğünlere gitmesinin yasaklandığını belirten Vali Davut Gül, şunları kaydetti:
"65 yaş üstü ulu çınarlarımızı hep birlikte koruyup dualarını almaya ihtiyacımız var. Gaziantep’te gelin ve damadın anne, baba, dede, anneanne ve babaannesi hariç 65 yaş üstü kişilerin düğüne gitmesi yasaklanmıştır.
Toplu taşıma, bulaşma riskini artırdığından sabah 07.00-10.00 ile akşam 17.00 ve 20.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmaları, akşam 18.00’den sonra sebze-meyve pazarlarına gitmeleri yasaklanmıştır."
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