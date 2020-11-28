Gaziantep'te, cadde ve sokaklarda yemek yenilmesi yasaklandı

28 Kasım 2020 Cumartesi, 10:37

Gaziantep İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Davut Gül başkanlığında toplandı. Koronavirüs tedbirlerine ilişkin yapılan çalışmaların ele alındığı toplantının ardından açıklama yapan Vali Gül, cadde ve sokaklarda yemek yenilmesinin yasaklandığını duyurdu. İş yerlerinin paket servisi hizmetine geçmesinin ardından vatandaşların cadde ve sokaklarda yemek yediğine değinen ve sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Gül, "Paket olarak satılan yemeklerin cadde ve sokaklarda yenilmesi yasaklanmıştır. Yorulmadan tüm vatandaşlarımıza tedbirlerin hayat kurtardığını ve salgından korunmanın tek yolunun kurallara uymak olduğunu anlatacağız" dedi.