Gaziantep’te HDP’li başkan ve muhtarlar dahil 33 kişiye gözaltı

Gaziantep’te aralarında HDP İl Başkanı ile muhtarların da bulunduğu 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

AA
14 Temmuz 2020 Salı, 08:26
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Gaziantep'te PKK/KCK'ye yönelik soruşturma kapsamında aralarında HDP İl Başkanı ile muhtarların bulunduğu 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında aralarında HDP Gaziantep İl Başkanı Musa Aydın ile merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçe başkanları ve 2 mahalle muhtarının da bulunduğu toplam 33 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kararın ardından belirlenen adreslere yönelik operasyon başlattı.


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