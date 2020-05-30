Gaziantep'te koronavirüs şoku: İdmanlar iptal
Gaziantep FK, yapılan koronavirüs testlerinde bir kulüp personelinin test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.
Gaziantep FK, yapılan koronavirüs testlerinde bir kulüp personelinin test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada “28.05.2020 Perşembe günü futbolcularımıza, teknik heyetimize ve tüm kulüp çalışanlarımıza Covid-19 koronavirüs testi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkiklerin ardından, sonuçların tarafımıza ulaşma süreci devam etmekte olup şuana kadar bir personelimizin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Takımımızın bu akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenman iptal edilmiş olup, gelişmelerden kamuoyu haberdar edilecektir. Saygılarımızla” ifadelerine yer verildi.
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