Gaziantep'te koronavirüs şoku: İdmanlar iptal

30 Mayıs 2020 Cumartesi, 08:39

Gaziantep FK, yapılan koronavirüs testlerinde bir kulüp personelinin test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada “28.05.2020 Perşembe günü futbolcularımıza, teknik heyetimize ve tüm kulüp çalışanlarımıza Covid-19 koronavirüs testi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkiklerin ardından, sonuçların tarafımıza ulaşma süreci devam etmekte olup şuana kadar bir personelimizin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Takımımızın bu akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenman iptal edilmiş olup, gelişmelerden kamuoyu haberdar edilecektir. Saygılarımızla” ifadelerine yer verildi.