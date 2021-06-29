Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 310 gözaltı kararı
Gaziantep'te, polis tarafından 310 şüphelinin yakalanmasına yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalarda; 310 kişi hakkında gözaltı talimatı verildiği ve 265 adreste arama yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak yürütülen projeli çalışmada uyuşturucu madde ticareti yapan 310 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiş olup, bu şüphelilere ait 265 adreste arama yapılmıştır, büyük bir titizlikle yürütülen soruşturma hakkında ayrıca bilgi verilecektir" denildi.
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