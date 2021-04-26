Gaziemir Belediyesi’nden çarpıcı Çernobil filmi

26 Nisan 2021 Pazartesi, 14:16

35 yıl önce bugün Çernobil Nükleer Santrali’nde meydana gelen kaza insanlık tarihinin en büyük çevre felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Kaza sonucu çevreye yayılan ve etkileri nesiller boyu devam eden radyasyondan milyonlarca insan, birçok canlı ve doğa etkilendi. Gaziemir Belediyesi, Çernobil Nükleer Santrali’nde 26 Nisan 1986 tarihinde meydana gelen kazanın yıldönümünde özel bir çalışma hazırladı. Belediye, hazırladığı filmle Emrez Mahallesi’ndeki İzmir’in Çernobili olarak bilinen nükleer atıklara dikkat çekti. Filmde eski kurşun fabrikasının 70 dönümlük arazisinde gömülü olan ve yaklaşık 100 bin ton olduğu tahmin edilen radyoaktif atıkların, normal değerin 219 katı oranında radyasyon yaydığına ve 14 yıldır temizlenmediğine vurgu yapılıyor. Alanın, orada oynayan çocukların, otlayan hayvanların görüntülerinin yer aldığı filmde, sadece nükleer santrallerde açığa çıkan uranyumun ayrışması sonucu oluşan ve ülkeye girişi yasak olan Europium 152-154 izotoplarının bu alanda gömülü olduğuna dikkat çekiliyor.

"NÜKLEERE KARŞI DURMA" ÇAĞRISI

Tehlikeli atıkların toprağa, havaya, suya karışarak insanların sağlığını tehdit ettiğinin belirtildiği filmle, radyoaktif atıkların temizlenmesi için Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’nın yapacağı ‘Duran Adam’ eylemine destek vermeleri için yurttaşlara çağrı yapılıyor. Öncelikle alanın kamulaştırılıp, atıkların temizlenmesinin ardından nükleer temalı bir park yapılması için bakanlığa çağrı yapan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, sorunun çözümü için eylem başlatma kararı almıştı. Bu konuya dikkat çekmek ve alanın temizlenmesini sağlamak adına Belediye Başkanı Halil Arda, 30 Nisan Cuma günü büyük bir kampanya başlatarak her hafta cuma günü saat 11.00’de atıkların bulunduğu yerde 10 dakikalık “duran adam” eylemi gerçekleştirecek. Her hafta bir milletvekili ve bir belediye başkanının yanı sıra benzer çevre sorunlarıyla boğuşan kentlerin temsilcileri de dayanışmayı artırmak adına “özel” olarak eyleme davet edilecek. Ayrıca İzmir’deki ve Türkiye’deki çevre örgütleri, odalar ve Gaziemirliler de eylemde en ön sırada yer alacak.



