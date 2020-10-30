Gazilere plastik sandalye

Zonguldak’taki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde protokol üyeleri deri koltuklarda otururken, gazilerin platform dışında plastik koltuklara oturtulması tepki çekti.

Ali Ayaroğlu
30 Ekim 2020 Cuma, 05:30
Gazilere plastik sandalye
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Zonguldak’tak Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törene katılan devlet erkânı tören için hazırlanan platformda deri koltuklarda otururken, gazilerin platform dışında plastik sandalyelerde oturması dikkat çekti. 

Gazilerin plastik koltuklarda oturtulması gazilere saygısızlık olarak yorumlandı.


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