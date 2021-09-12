“Gebelikte alınan fazla kilolar ani bebek ölümü riskini artırıyor”
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Op. Dr. Hatice Korkmaz, “Gebelikte iki kişilik yemek hem anneye hem de bebeğe zarar. Hamilelik dönemindeki aşırı kilo alımının ayrıca bebekte şeker düşüklüğü ve ani bebek ölümü risklerini de arttırdığı bilinmektedir” dedi.
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Op. Dr. Hatice Korkmaz, gebelikte doğru beslenmenin anne ve bebek sağlığı açısından önemine dikkat çekti.
Gebelikte beslenmenin diğer dönemlerden çok daha önemli olduğunu söyleyen Op. Dr. Hatice Korkmaz, “Anne karnındaki bebeğin beslenmesi için, kadınlar daha fazla enerjiye ihtiyaç duyar. Ancak bu, anne adayı iki kişilik yemek yiyecek anlamına gelmemelidir. Unutulmamalıdır ki fazla beslenme hem anneye hem de bebeğe zarar verebilir. Anne adayının normalde aldığı günlük kalori ihtiyacına sadece 350 kalori ilave etmesi yeterlidir. Uygun kilodayken gebe kalan sağlıklı bir anne adayında doğru beslenmeyle gebeliğin sonunda yaklaşık 9 ile 12 kilo civarında bir ağırlık artışı görülür. Aşırı ağırlık artışı ise hem annede hem de bebekte istenmeyen sonuçlar doğurabilir” diye konuştu.
FAZLA KİLO ANİ BEBEK ÖLÜM RİSKİNİ DOĞURUYOR
Op. Dr. Korkmaz sözlerine şöyle devam etti:
“Hamilelik boyunca çok fazla kilo almak, bebekle ve doğumla ilgili pek çok riski de beraberinde getirir. Fazla kilolar, gebelik tansiyonu ve gebelik şekerini olumsuz etkilediği gibi, erken doğum ve iri bebek riskini de arttırır. Doğumdan sonra da emzirme ile ilgili bazı sorunlara neden olabilir. Hamilelik dönemindeki aşırı kilo alımının ayrıca bebekte şeker düşüklüğü ve ani bebek ölümü risklerini de arttırdığı bilinmektedir. Gebeliğinizin ilk günlerindeki kilonuza göre değişebilmekle beraber, gebeliğin ilk 3 ayında toplam 0.5-2 kilo, 4. ve 9. aylarda 1-2 kilo almak normal sayılır.’
KONSERVEDEN UZAK DURUN BALIK, ET VE SEBZEYİ EKSİK ETMEYİN
Gebelikte ideal kilo artışı kadar sağlıklı beslenmenin de önemine değinen Korkmaz, sözlerini şöyle tamamladı:
“Salata, sebze ve meyvelerin iyi yıkanmış olmasına dikkat edin, işlenmiş et (sosis, salam, sucuk vb.) ve konserve gibi besinler tüketmeyin. Taze sıkılmış meyve suları ve taze pişmiş sebze yemeye özen gösterin. Haftada 1 kez kuru baklagiller, 2 kez balık, 3 kez kırmızı et, 1 kez de hindi, yumurta ve tavuk tüketerek, beslenmenizde protein dengesi kurulmalıdır. Hamilelik sürecinde kadınlar fazla besin almayı değil, dengeli olarak beslenmeyi tercih etmelidir.”
Video Haberler
- Dünyanın en ünlü balinası Kiska canına kıymaya çalıştı
- Kılıçdaroğlu'nun açılış töreninde dikkat çeken anları
- Cenaze evinde feci olay! Çok sayıda yaralı var
- Rusya'ya giden kuru yük gemisi Boğaz'da arızalandı
- Hemşirenin saçını yolan şüpheli gözaltına alındı
- Halk otobüsünde korku dolu anlar! Büyük panik yaşandı
- E-5’te çocukların ölümle oyunu kamerada
- Bursa’da korkunç olay
- Erdoğan, Rabia'yı eksik bıraktı
- Beyzbol sopalı kavgada cadde savaş alanına döndü
En Çok Okunan Haberler
- İnce'nin WhatsApp mesajı partiyi karıştırdı
- Muğla Datça'da deprem
- Canlı yayında gergin anlar
- Fethullahçılar gitti Menzilciler geldi
- Kulislerde ‘Millet İttifakı dağılıyor mu’ sorusu
- Aşı karşıtlarından maskesiz miting
- Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'e kötü haber
- Erdoğan, Rabia'yı eksik bıraktı
- İttifakları harekete geçirecek sonuç
- Babacan'dan Erdoğan'a gönderme