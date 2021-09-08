Hamileyken koronavirüs bulaşan iki anne yaşamını yitirdi

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde doğum yapan iki anne koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Testi pozitif çıkan annelerden biri doğumdan 10 gün sonra ölürken, diğerinin ikiz bebekleri sezaryenle alındı. İkiz bebeklerin birinde koronavirüs tespit edildi.

İHA
08 Eylül 2021 Çarşamba, 17:04
Hamileyken koronavirüs bulaşan iki anne yaşamını yitirdi
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Antalya'da doğum yapan iki kadın koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Kumluca ilçesinde, Ceylin Göktaş (30) hastanede doğum yaptı. Doğumdan bir gün sonra ise koronavirüs belirtileri başladı. Hastanede tedaviye alınan Ceylin Göktaş, 10 günlük tedavi sürecinin ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ceylin Göktaş, bugün Kumluca Hacılevliler Zeytinlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

FİNİKE'DE DE BİR ANNE ÖLÜMÜ

Finike ilçesinde de hamile olan ve doğumuna bir ay kalan Nursel Aksoy, koronavirüse yakalandı.

Nursel Aksoy’un durumu ağırlaşınca ikiz bebekleri sezaryen yoluyla alındı.

BEBEKLERDEN BİRİNDE KORONA TESPİT EDİLDİ

Bebeklerden birinde koronavirüs tespit edilirken diğeri sağlıklı bir şekilde doğdu. Ancak anne Nursel Aksoy operasyondan kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.

Nursel Aksoy’un cenazesi de Finike Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.


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