Gebze'deki bir fabrikada yangın!
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı.
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. Bin 500 metrekare kapalı alana sahip geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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