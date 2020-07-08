Gebze'deki bir fabrikada yangın!

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı.

DHA
08 Temmuz 2020 Çarşamba, 07:16
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. Bin 500 metrekare kapalı alana sahip geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


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