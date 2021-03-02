Geçen hafta biber yüzde 30 ile en hızlı artan ürün oldu

02 Mart 2021 Salı, 02:00

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, şubat ayında markette en fazla fiyat düşüşün yüzde 25 ile patateste, en fazla fiyat artışının ise yüzde 29.31 ile sivribiberde olduğunu açıkladı.

Bayraktar, şubattaki gıda fiyatlarında yaşanan değişikliklere ilişkin yaptığı açıklamada, markette kuru üzüm, kuru incir, fındık, antepfıstığı ve maydanoz fiyatlarında değişim meydana gelmediğini söyledi. Bayraktar, “Patatesteki fiyat düşüşünü yüzde 13.96 ile patlıcan, yüzde 5.44 ile kuru soğan, yüzde 4.88 ile kabak, yüzde 2.93 ile kaşar peyniri, yüzde 2.24 ile yumurta, yüzde 2 ile kırmızı mercimek, yüzde 0.56 ile süt takip etti” dedi. Markette en fazla fiyat artışının görüldüğü sivribiberi yüzde 19.92 ile ıspanak ve yüzde 15.28 ile portakalın takip ettiğini belirten Bayraktar, “Bunları yüzde 15.1 ile limon, yüzde 11.07 ile ayçiçek yağı, yüzde 6.62 ile domates, yüzde 5.76 ile mandalina, yüzde 5.55 ile tereyağı, yüzde 5.44 ile karnabahar, yüzde 4.88 ile havuç, yüzde 4.75 ile toz şeker, yüzde 4.67 ile salatalık, yüzde 4.39 ile mısır özü yağı izledi” ifadelerini kullandı.

ÜRETİCİDE DE ARTIŞ VAR

Üreticide de fiyatı en fazla düşen ürünün yüzde 25 ile patates olduğunu kaydeden Bayraktar, patatesteki fiyat düşüşünü yüzde 21.59 ile kabak, yüzde 20 ile kuru soğan, yüzde 13.01 ile patlıcan, yüzde 9.52 ile yumurta, yüzde 9.07 ile salatalığın izlediğini belirtti. Üreticideki en fazla fiyat artışının ise yüzde 23.6 ile sivribiberde görüldüğüne dikkat çeken Bayraktar, bunu yüzde 19.63 ile havuç, yüzde 16.28 ile portakal, yüzde 11.7 ile mandalina, yüzde 9.52 ile kuru kayısı, yüzde 9.21 ile limon, yüzde 7.69 ile ıspanak, yüzde 4.94 ile dana etinin takip ettiğini aktardı.