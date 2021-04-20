Geçen yıl hayatdışındaki poliçe sayısı yüzde 5.5 azalışla 65.4 milyona indi

20 Nisan 2021 Salı, 04:00

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) 2020 yılı poliçe verileri, özellikle Covid-19 salgınının hayatdışı branş üzerindeki etkisini çarpıcı şekilde ortaya koydu. Verilere göre, hayatdışı branşında 2020’de 2019 yılına kıyasla yüzde 5.5 düşüşle 65 milyon 447 bin 453 adet poliçe (dönem içi yazılan) kesildi. Poliçe sayısı 2019’da yaklaşık 69.3 milyonla zirve yapmıştı. Öne çıkan detayla ise şöyle:

- Kesilen poliçe sayısı, en büyük branş olan zorunlu trafik sigotasında (yeşil kart hariç) yüzde 4.2 artışla 18 milyon 143 bin 297 adet, kaskoda yüzde 11.2 artışla 6 milyon 307 bin 759 adet oldu. Veriler bu iki branşın yıl sonuna doğru kendini toplanladığını gösteriyor.

- Salgın nedeniyle gözde branş haline gelmesine rağmen, sağlıkta da yüzde 4 azalış oldu ve 2 milyon 777 bin 795 poliçe kesildi. Ayrıca

kısıltmalar nedeniyle büyük yara alan seyahat sağlıkta poliçe sayısı yüzde 63.4 azalışla 1 milyon 50 bin 445 adede indi.

- Önemli branşlardan ferdi kazadaki yüzde 18.2’lik azalış da dikkat çekti. Poliçe sayısı 8 milyon 519 bin 880 adede indi. Evden çalışmanın yaygınlaşması, ekonomik faaliyetlerdeki aksama branşı etkilemiş

görünüyor.

KREDİLİ ’HAYAT’

- Hayat braşında ise kesilen poliçe (dönem sonu yaşayan) sayısı yüzde 16.2 artışla 5 milyon 172 bin 215 adet oldu. Ekonomiyi tüketimle canlandırma politikası nedeniyle özellikle bireysel kredilerin teşvik edilmesi, bu artışla önemli rol oynadı. Örneğin kredi kapsamında uzun süreli vefat sigortası poliçe sayısı yüzde 78.2 artışla 2 milyon 257 bin 79 adede çıktı.

‘SİGORTA TAHKİM’LE STANDART YÜKSELİYOR’

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Türker Gürsoy, gerek sektörün gerek sigortalıların Sigorta Tahkim Komisyonu’na (STK) olan güveninin her geçen gün arttığını belirterek şu noktaya vurgu yaptı: “Tahkim sistemi gerek maliyet gerek sürat açısından mahkemelere göre çok daha avantajlı bir sistem ve mahkemelerimizin üstündeki yükü büyük ölçüde azaltıyor. STK’nin göreve başladığı günden bu yana sektörün kalite standartlarını daha da yukarı çekerek önemli bir işleve de sahip olduğu unutulmamalı.”

‘BABY ON BOARD’A ZORUNLU TRAFİK EKLENDİ



Ray Sigorta’nın, kasko branşında çocuklu ailelere özel geliştirdiği “Baby on Board” ürününün zorunlu trafik sigortası kapsamında da sunulacağı açıklandı.

Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, “Bu ürünle ilk etapta sağladığımız maliyet avantajıyla ailelerin finansal yüklerini bir nebze azaltarak ev ekonomisine yardımcı oluyoruz. İkinci adımda ise hasarı olmaması durumunda finansal avantajları devam ettirerek, hasarsızlık motivasyonunu daha da artırmış oluyoruz” dedi. Ürün 0-6 yaş grubu çocukları kapsıyor.

‘DOLUYA ÖZEL SİGORTA POLİÇESİ GELİŞTİRDİK’

Küresel iklim şartlarında yaşanan değişimlerin, artık her mevsimde dolu yağışlarıyla karşılaşmaya neden olduğunu belirten RS Servis Üst Yöneticisi Ünal Ünaldı, şu bilgiyi verdi:

“2 yıllık çalışmanın ardından sigorta şirketleriyle işbirliği yaparak ortaya çıkardığımız doluya özel ilk sigorta poliçesiyle, kaskosu olmayan araç sahiplerinin endişelerine çare olacağız. 4 şirketle anlaşma yaptık. Kasko olmayanlar, artık ortalama 200 TL bir bedelle araçlarını dolu yağışlarına karşı koruma altına alabilecek.”

‘DİJİTALDEKİ VERİLER İÇİN 7/24 TEHDİT TARAMASI’

Siber sigorta ürünlerini yaklaşık dört yıl önce satışa sunan Anadolu Sigorta’nın, bireyleri olduğu kadar şirketleri de bu tür risklere karşı güvence altına aldığı belirtildi. Şirket, bu kapsamda nisan ayı boyunca geçerli yüzde 20 indirim ve özel hizmet kampanyası başlattı.

Pandeminin, beraberinde siber güvenlik risklerini de gündeme getirdiğine dikkat çeken Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Levent Sönmez, şöyle devam etti: “Dijital dünyadaki veriler için 7/24 tehdit taraması yaptığımız ‘Bireysel Siber Güvenlik Sigortası’ ve ticari işletme ve KOBİ’leri çok uygun primlerle siber risklere karşı koruyan ‘Ticari Siber Güvenlik Paket Sigortası’ ürünlerimiz ile bu konuda güvence sağlıyoruz.”

SEKTÖRDEN KISA KISA



- MAPFRE Sigorta’nın, iş ortaklarının performansını ödüllendirmek için iş geliştirme alanında fırsat, sürpriz hediye ve ayrıcalıklar sunan yeni sadakat programı “Liderler Kulübü”nü hayata geçirdiği açıklandı.

- Allianz Teknik, Türk Akreditasyon Kurumu akreditasyon sürecini tamamlayarak akreditasyon belgesini aldı. Böylece merkezde yürütülen tüm testlerin uluslararası ve yerel standartlara uygunluğu tescillendi.

- Magdeburger Sigorta’da yeni oluşturulan hasar ve hukuktan sorumlu genel müdür yardımcılığına Alpaslan Tanrıver, teknik ve bilgi teknolojilerinden sorumlu genel müdür yardımcılığına İlkay Demirel atandı.

- Mobilexpress Üst Ürün Yöneticisi (CPO) Erhan Ula, güvenlik uyarısı yaparak “Hassas kart bilgilerini PCI DSS Level 1 uyumlu ortamlarda muhafaza eden ödeme altyapılarının tercih edilmesini öneriyoruz” dedi.

- Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik, kadının güçlenmesi konusunda somut adımlar atmaya devam ederek UN Global Compact ve UN Women’ın ortak girişimi olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni (WEPs) imzaladı.