Geçiş ücreti garantisine CHP'li Özel'den tepki

07 Eylül 2020 Pazartesi, 22:09

Devlet, yapımında yüklenici firmaya ‘geçiş garantisi’ verilen Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu için yılın ilk yarısında araç geçişlerinin garanti sınırının altında kalması nedeniyle 1 milyar 750 milyon TL ödeme yapacak.

Devlet, yapım ve işletmesini özel sektörün üstlendiği bu projelere, "araç geçiş garantisi" verdi. Araç geçiş bedelleri, döviz olarak belirlendi. Araç geçişleri, garanti sınırının altında kalması durumunda aradaki farkı devlet ödüyor. Buna, “araç geçiş garanti ödemesi” adı veriliyor.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel konuya ilişkin sosyal medya hesabından şunları söyledi:

“Pandemi boyunca "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dediler ama yine bir avuç müteahhidi semirtiyorlar!Köprü ve yol garantilerini ödemeyin, erteleyin demiştik...Yeterli araç geçmediği için ödeyeceğiniz 1,75 milyar TL ile 700 bin muhtaç aile 2 bin 500 TL yardım yapabilirdiniz!”