Gediz Nehri için tehlike çanları çalıyor

13 Mayıs 2021 Perşembe, 14:40

Ege Bölgesi'nin en önemli tarımsal su kaynaklarından olan Gediz Nehri'ne dökülen Alaşehir Çayı’nda yaşanan kirlilik vatandaş olarak bizleri çok korkutuyor.

Alaşehir Çayı elbette bir günde bu hale gelmedi.

Kirlilik uzun zamandır var.

Lakin esas sorun denetimsizlik.

Bakın bölgede 40’a yakın tarımsal işletme mevcut.

Nedense hiçbirinde arıtma tesisi yok.

İşin üzücü tarafı evsel atıklar dahil olmak üzere bütün atıklar tamamen bu çaya akıyor.

Konserve, yiyecek ve gübre fabrikaları gibi işletmelerin atıkları da maalesef Alaşehir Çayı’na dökülüyor.

Diğer yandan Alaşehir Arıtma Tesisi 18 Kasım 2020 tarihinde faaliyete geçmiş, ama halen MASKİ’ ye devri yapılmamış.

Bu arada yüklenici firmanın 1 yıllık test süresi de devam ediyormuş.

Sanırım kısa vade de bir sonuç alınamayacak.

Bakın! Gediz Nehri ülkemizin ve bir tarım şehrimiz olan Manisa’nın en değerli doğal kaynaklarından biri.

Tarımsal sulamada Gediz Nehri’nin önemi çok büyüktür.

Ne acı ki Gediz Nehri’ne Kum ve Nif Çayı olmak üzere yan dereler ile OSB’lerdeki ve dışındaki sanayi tesislerinin, Jeotermal Enerji Santrallerinin, nehir kıyısına kurulmuş kesimhanelerin bütün atıkları akıyor.

Daha önceki yıllarda içilebilir kalitede olan su artık sulamada bile kullanılamaz hale gelmiş durumda.

Sıcaklıkların artması ile birlikte sular çekiliyor ve nehir dibindeki balçık açığa çıkıyor. Etrafa çok ağır bir koku yayılıyor

Gediz Havzası’nda, özellikle toprağa karışan ağır metaller ve kimyevi atıklar tarımsal ürünlerin verim ve kalitesini düşürüyor.

Gediz’i göz göre göre ölüme terk edemeyiz öyle değil mi?

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca, 2018 yılında Gediz Havza Koruma Eylem Planı çerçevesinde çalışmalar yapıldı.

Peki bu çalışmalar neydi?

Gediz Havzası’nın hedeflenen hali bu yaşanan durum olmadığına göre, 3 yıldır eylem planı adı altında hangi çalışmalar yapıldı?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nca dişe dokunur hiçbir çalışmanın yapılmadığı net olarak gözükmekte.





Gediz’i sadece bir nehir olarak düşünmeyin lütfen!

Coğrafya biliminin tarımsal değeri ve ekolojik özellikleri bakımından dünyada “cennet” diye tanımladığı 7 tarım harikasından birisidir Gediz Havzası…

Gediz Nehri’nin tarih açısından da yeri çok kıymetlidir.

Mitolojik çağlardaki adının “azgın, öfkeli, taşkın” gibi o dönemki pek çok anlamlarını çağrıştıran Memaniomenos veya Mainonemos olduğunu bilmek bile bu nehri anlamaya yeterli diye düşünmekteyim.

Şairlerin babası Homeros’un ünlü eseri İliada Destanı’nda “Maionia” diye anılan Gediz Nehri’nin buradaki anlamı ise “Kutsal Ma Nehri” veya “Kutlu Akarsu”dur.

Tarihi, ekonomik, coğrafi, sosyal ve kültürel birçok alanda kendini duyurmuş bu güzel nehrimizi ve havzamızı korumak hepimizin görevidir.

Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere tüm ilgililerin yaşanan bu kirlilik konusunda adım atması, gerçek anlamda Gediz Havza Koruma Eylem Planı’nı yürürlüğe koyması elzem bir ihtiyaçtır.

Gediz bizimdir…

Gelin Gediz’i içinde bulunduğu kirlilikten el birliğiyle kurtaralım…



