Gediz Ovası’nın verimli ovaları susuz kalacak!
Manisa Salihli’de tarihi 2014’te alınmış ve yasal süresi geçmiş “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” belgesine dayanarak hidroelektrik enerji santralı (HES) yapımına başlanmasına yöre halkı tepki gösterdi. “Gediz Ovası’nın verimli toprakları sussuz kalacak” diyen yöre halkı, konuyu yargıya taşıyarak mücadele başlatmaya hazırlanıyor.
Gökova Enerji Üretim Şirketi tarafından Karaağaç Mahallesi’ndeki Gümüş Çayı üzerine HES yapılmaya başlandı. HES yapımının kaçak olduğunu iddia eden Salihli Çevre Derneği üyeleri harekete geçti.
İTİRAZ ETTİLER
Salihli Çevre Derneği Başkanı ve avukat Seçil Ege Değerli, valiliğe itirazda bulunduklarını ve yasal süreç içerisinde valilikten yanıt gelmediği takdirde konuyu yargıya taşıyacaklarını ifade etti. Değerli, “1273 km’lik Salihli’ye JES, HES, biyogaz, biyokütle santralı yapacaksınız. Sonra da tarımdan bahsedeceksiniz öyle mi? Gümüş Çayı’nın kurutulması, yok olması; Karaağaç Mahallesi’nin tarlalarının, bahçelerinin yok olması demek, Gümüş Çayı vadisinin, ormanlarının yok olması demek, Salihli’nin susuzluğa mahkûm edilmesi demek, piknik alanlarınızın, kuru bir dere yatağına bakması demektir. Hangi toprakta, hangi suyla üretim yapacağız?” dedi.
CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Verimli Gediz Ovası bir kez daha yok edilmeye çalışılıyor. Rant için bereketli topraklarımızın yağmalanmasına izin vermeyeceğiz” dedi.
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