Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan İstanbul Sözleşmesi yorumu

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 10:54

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ahmet Davutoğlu, FOX TV’de Çalar Saat programına konuk oldu.

Bir düğünde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile aynı masada oturan Davutoğlu, beraber verdikleri fotoğrafa ilişkin olarak şunları söyledi:

"Artık Türkiye'de öyle bir durum oluştu ki bazı liderler bazı düğünlere gidiyor, bazı liderler başka bazı düğünlere gidiyor. Cenazelerde de ayrım var. En acısı, son bayramlaşmada da olduğu gibi AK Parti ve MHP bizim bayramlaşma talebimizi bile reddettiler. Bayramlaşma konusunda bile kutuplaşan bir toplum, düğün resmine haklı olarak bir şey yükler. Gönül isterdi ki herkes orada olsa, düğünlerde bütün liderler bir araya gelse, düğünlerde, bayramlaşmalarda bile parçalanmamış olsak...

Davutoğlu, “Bu resme öyle bir anlam yüklenmesin, bunu bir ittifak işareti olarak görmek bahsettiğim yanlış algıdan dolayı ortaya çıkıyor. Türkiye'de siyasetin, ittifakların üzerinden daha çok sular geçeceği kanaatindeyim. Bu liderlerle ve başka liderlerle her zeminde bir araya gelirim ve Türkiye meselelerini konuşmak gerektiğinde herkesle konuşurum. Bir araya gelinemiyorsa, niye bir araya gelinemiyor diye sormak lazım” diye konuştu.

"BİR CESUR SESE İHTİYAÇ VARDI"

"Bir ülkede ekonomik ve siyasi kriz varsa, yeni siyasi arayışlardan daha doğal bir şey yoktur. Yeni siyasi arayışlar, bugünkü iktidarın ihtiyacı karşılamadığını, muhalefette de yeni seslere ihtiyaç duyulduğunu gösteren bir gelişme. Bu dönemde kurulan ilk parti olarak, diğer partilerin de önünü açacak şekilde korku eşiğini aştık. Bir cesur adıma, bir cesur sese ihtiyaç vardı ve biz o sesi, o kadroyu oluşturduk... Ben bunu biliyorum, içeride konuşuluyor. Burada önemli olan cesaretle bu sözü söylemek. Psikolojik ortam öylesine yozlaştırıcı ve yabancılaştırıcı ki... Kısa süre önce Sayın Başbakanım diye hürmet eden insanların, uçakta karşılaşınca selam verirken tereddüt ettiğini, mümkün olsa da beni görmese diye tedirginlik yaşadıklarını görüyorum."

“TÜİK, RAKAMLARI MANİPÜLE EDİYOR”

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) rakamları manipüle ettiğini ifade eden Davutoğlu, “Ardahan'da, Susuz'da kahvede oturdum, pazarı dolaştım, saatlerce insanları dinledim, işte anket orada. TÜİK binasında verilen rakamlarla Türkiye'yi anlamaya çalışanlar bu ülkeyi yönetemezler. O rakamların nasıl manipüle edildiğini herkes biliyor. Ekonomide yapılacak en büyük hata istatistiklerle oynamaktır. Yunanistan'ın neredeyse AB'den dışlanmasını sağlayacak kriz, istatistiklerin doğru olmamasındandı. Şimdi kim inanır enflasyonun yüzde 11-12 olduğuna?” diye konuştu.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YORUMU

AKP tarafından tartışmaya açılan İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul Sözleşmesi'nin başlığı şudur, 'Kadına karşı şiddetin ve aile içi şiddetin önlenmesine yönelik uluslararası sözleşme' Esası budur, diğer bütün maddeler buna göre yorumlanır. Bunu bir yönetmelik veya yasa zannediyorlar, bu sadece bir çerçeve metindir.

İstanbul Sözleşmesi bir genel ilkeler rehberidir, onu uygulayacak olan sizsiniz. Bu sözleşmede hiçbir yerde LGBT dahil, Türkiye'yi temel ahlaki meselelerde müeyyide altına sokan bir madde söz konusu değil."