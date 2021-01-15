Gelecek Partisi'nden saldırıyı görmeyen medyaya: Kimin onayını bekliyorsunuz?

15 Ocak 2021 Cuma, 14:52

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın Ankara’da evinin yakınlarında kim oldukları henüz belirsiz bir grup tarafından saldırıya uğradı. Saldırının haberine iktidara yakın yayın organlarında yer verilmemesine Gelecek Partisi yönetiminden tepki geldi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün, sözkonusu medya organlarına tepkisini Twitter hesabından şu ifadelerle gösterdi.

"İlçe teşkilatımızdan bir kişi görevden ayrılsa manşetten veren iktidar medyası Genel Başkan Yardımcımız Selçuk Özdağ evinin önünde saldırıya uğradı haber yapmak için kimin onayını bekliyorsunuz?"



