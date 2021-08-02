Gelen ses yurttaşları sokağa döktü: Park halindeki 10 araca çarpıp kaçtı
Çekmeköy’de bir minibüs sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 10 araca çarptıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı.
Olay, geçtiğimiz gün saat 00.30 sıralarında Çekmeköy’de meydana geldi. İddiaya göre, panelvan tipi minibüsün alkollü sürücüsü cadde üzerinde aşırı hız yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek yol üzerinde park halinde bulunan 10 araca çarptı.
Meydana gelen kaza sonrası vatandaşlar sokağa dökülürken, sürücü ise hızla olay yerinden uzaklaştı. Öte yandan sürücünün farklı sokaklardaki araçlara da çarptığı iddia edildi.
Meydana gelen kazada aracı hasar alan Turan Güner isimli vatandaş, “Gece saat 12 sıralarındaydı. Ben o esnada evde otururken dışarıdan gelen ses üzerine sokağa çıktım. Aşağı indiğimde bir aracın park halinde olan 10 araca çarpıp kaçtığını öğrendim. Benim aracında içlerindeydi. Aracı henüz 3 ay önce almıştım. Görenlerin anlattığına göre sürücü alkollüymüş. Buraya gelmeden önce de farklı sokaklardaki araçlara da çarpmış. Çok sayıda araç sürücüsü mağdur oldu” diye konuştu.
Alkollü sürücü olduğu öne sürülen sürücü, 10 araca çarptıktan sonra minibüsüyle kaçtı.
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