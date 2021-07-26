'Trafikte başörtülü kadına saldırı' iddiasına soruşturma: Minibüs şöförü gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, trafikte yaşanan tartışmada bir kadına "başörtüsünden dolayı hakarette bulundukları" iddia edilen minibüs şoförü R.E ve eşi Y.E hakkında soruşturma başlattı. Sözkonusu 2 kişi gözaltına alındı.

DHA
26 Temmuz 2021 Pazartesi, 13:55
'Trafikte başörtülü kadına saldırı' iddiasına soruşturma: Minibüs şöförü gözaltına alındı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "22 Temmuz Perşembe günü Karabağlar'da otomobil sürücüsü Rabia B. ile minibüs sürücüsü R.E. ve yanındaki Y.E. aralarında tartışma yaşandığı, tartışma sırasında iddiaya göre şüphelilerin Rabia B.'ye başörtüsünden dolayı hakaret ettikleri ve tehditte bulundukları" belirtildi.

Açıklamada, "Olayın ardından Rabia B.'nin polise giderek şikayetçi olması üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığı, olay anına ilişkin tanık ifadeleri ve mobese kameralarının incelenmesi sonucu şüphelilerin R.E. ve Y.E olduklarının tespit edildiği" bildirildi.

R.E ve eşi olduğu belirtilen Y.E.'nin 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan gözaltına alındığı, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.


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