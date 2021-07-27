Gelişmekte olan ülke borsaları bu yılki kazancını sildi

27 Temmuz 2021 Salı, 10:16

MSCI Gelişen Piyasa Hisse Senedi Endeksi dün yüzde 2.4 düşerek 2021 yılı kazancını sildi.

Stratejistler de görünüm konusunda ikiye bölündü. State Street Global Markets gelişmiş ülkeleri tercih ederken AllianceBernstein güçlü bir risk iştahıyla gelişen ülkelerin toparlanacağı görüşünde.

Londra’daki JP Morgan’dan John Milton “gelişen ülke hisselerine tekrar yönelmek için henüz çok erken. Çünkü Fed’in son politikası kısa vadede doları destekleyecek” yorumunu yaptı.

Gelişen ülke hisse senetleri bu yıl virüs vakalarının yeniden artması ve bunun bilançoları olumsuz etkileyeceği beklentisiyle Şubat ayından beri yüzde 12’lik kazancını sildi.

Bunun yanı sıra İngiltere ve ABD gibi ülkelerde ekonomilerin yeniden açılması ve yüksek aşılama oranları MSCI gelişmiş ülke endeksinin bu yıl yüzde 15 yükselmesinde etkili oldu.

RİSKLER VE TEHDİTLER

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin’e dair endişeler piyasaların yönünde en önemli belirleyici olacak. Zayıflayan para birimleri de dolar ve euro borcu olan gelişen ülke firmaları için tehdit unsuru olmaya devam edecek.

Güneydoğu Asya’da artan vakalar nedeniyle bu yıl Malezya ve Filipin Borsaları en kötü performansı kaydetti.

Bir dönem büyümede lider olan Çin’de büyümenin yavaşlaması, Fedin para politikasında değişiklik beklentileri de yine bu piyasalara yönelik tehditler olarak öne çıkıyor.