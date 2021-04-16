Gemlik'te deniz bembeyaz oldu
Gemlik Körfezi'nde plankton patlaması yaşanıyor. Körfezde deniz beyaza bürünürken, balıkçılar yardım bekliyor.
Marmara Denizi'nin Gemlik Körfezi'ne bakan kıyısının plankton patlaması sonucu beyaza bürünmesiyle ilgili bölgedeki balıkçılar, olumsuz etkilendiklerini söyledi.
Profesyonel olarak 30 yıldır balıkçılık yapan Murat Sezginer, ufak ve büyük çaplı balıkçıların mağduriyet yaşadığını belirtti.
Geçtiğimiz Aralık ayında başlayan bu durumun avcılığı engellediğine değinen Sezginer, şöyle konuştu:
“Çanakkale’den buraya sezonu açmak için geldim ama karşılaştığımız durum içler acısı. Bunun da aşağı yukarı haziran ayına kadar kalkmayacağı görünüyor. Bir günde oluşabilecek durum değil haftalara yayılan bir durum. Ayrıca yalnızca Gemlik Körfezi’ni değil Marmara Denizi’nin genelini etkiliyor. Çanakkale Boğazı’ndan dün içeri girdim, seyir halindeyken Marmara Adası ile Karabiga Adası arasında teknemin soğutma sistemini dahi kilitledi. O derece yoğunluk var. Ufak ve büyük balıkçı bu yüzden denize ağ atamıyor. 5-6 yıl önce böyle bir durum ile karşı karşıya geldik, 3-4 yıl öncesinde de yine karşılaşmıştık. 3-5 yılda bir tekrarlanan bir şey. Buna bir açıklık getiremedik. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gerekli incelemeyi yaptı. Marmara genelindeki balıkçıların bu olay kalkana kadar desteklenmesi gerekiyor.”
Denize açılan balıkçılar, plankton nedeniyle attıkları ağların hasar gördüğünü savunarak, bu zararın 8-10 bin lirayı bulduğunu dile getirdi.
Balıkçı barınakları ve sahilde plankton patlaması, dronla havadan görüntülendi.
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