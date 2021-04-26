Genç atlet Şevval Şengün hayatını kaybetti
Türkiye Atletizm Federasyonu, Şevval Şengün'ün hayatını kaybettiğini açıkladı.
Spor Toto Türkiye Şampiyonası için mart ayında İstanbul'a giderken trafik kazası geçiren 17 yaşındaki atlet Şevval Şengün'ün hayatını kaybettiği bildirildi.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, Burdur'da kaza geçiren Şevval'in 51 günlük yaşam mücadelesini kaybettiği ifade edildi.
Açıklamada genç sporcu için Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dilendi.
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