Genç futbolcu trafik kazasında yaşamını yitirdi

25 Mart 2021 Perşembe, 10:40

Serie A ekibi Lazio ölüm haberiyle sarsıldı. Başkent ekibinin U19 takımında forma giyen Daniel Guerini geçirdiği trafik kazası sebebiyle yaşamını yitirdi.

Genç oyuncunun yaşamını yitirmesinin ardından Lazio ve Fiorentina bir mesaj yayınladı. 10 numara olarak görev yapan, sol ayaklı, genç oyuncu, Lazio'nun gelecekte çok şey beklediği isimlerin başında geliyordu.

Guerini gelecek yıllarda Lazio'nun A Takımı'nda görev yapması bekleniyordu. Genç oyuncu son olarak 21 Mart'ta Torino'ya karşı forma giymişti.

DANİEL GUERİNİ'NİN KARİYERİNDEN SATIRBAŞLARI

21 Mart 2002'de dünyaya gelen Daniel Guerini, futbola Lazio altyapısında başladı. Burada oynarken sırasıyla, Fiorentina, Torina ve SPAL kulüplerine kiralık olarak gönderildi.

Guerini aynı zamanda İtalya'nın alt yaş kategori milli takımlarında da forma giyiyordu.