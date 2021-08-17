Genç kaleci, adım adım Fransa yolcusu

17 Ağustos 2021 Salı, 11:16

Süper Lig takımlarından Kayserispor, genç file bekçisi Doğan Alemdar'ın transferi için Ligue 1 takımlarından Rennes kulübüyle anlaşmaya vardı. Galatasaray'ın da gündeminde olan futbolcu için bonservis bedeli 3.5 milyon Avro olarak belirlenmişti. Bu miktarı ödemeyi kabul eden Rennese kulübü, oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Geçtiğimiz günlerde Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı yaptığı açıklamada, "Genç yıldızlarımızın transferi ile ilgili yurt içi ve dışından yoğun haberler geliyor. Şu an çok sayıda kulüp ile görüşmelerimiz sürüyor. Bu ilgiden çok memnunuz ancak netleşen bir durum yok. Tek doğru kaynak kulübümüzden yapılacak açıklamadır. Beklemede kalalım.” ifadelerini kullanarak genç oyuncuların önünü açmak istediğini açıklamıştı.

Geçen sezon Silviu Lung'un yerine kaleyi devralan genç kaleci, Kayserispor formasıyla 29 maça çıkmıştı. Bu transferin resmiyete kavuşması halinde Doğan Alemdar, Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı gibi miili futbolcularla aynı ligde oynama fırsatı yakalayacak.



