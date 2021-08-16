Yukatel Kayserispor, Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırıyor

Süper Lig'e 3-0'lık Altay yenilgisi ile başlayan Yukatel Kayserispor'da yönetim, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile ayrılık kararı aldı.

İHA
16 Ağustos 2021 Pazartesi, 16:44
Yukatel Kayserispor, Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırıyor
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Süper Lig’de mücadele eden Yukatel Kayserispor, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak ile yolları ayırdı.

Geçen sezonun 36. haftasında Kayserispor’da göreve başlayan ve 6 maça çıkan Yalçın Koşukavak, bu sezonun ilk maçına çıkmış ve Altay karşısından 3-0’lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Koşukavak, Kayserispor’un başında 6 müsabakada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi elde etti.

Kayserispor yönetimi, bu sezonun ilk maçında Altay deplasmanında oynanan futbol ve alınan 3-0’lık yenilgi sonrasında eleştirilen Yalçın Koşukavak ile bugün görüşerek ayrılık kararı aldı.


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