Genç şarkıcı Arif Akpınar hayatını kaybetti

01 Ekim 2020 Perşembe, 07:58

Seyhan Müzik etiketiyle çıkarttığı ‘KİLİT’ adlı şarkısıyla ünlenen Arif Akpınar hayatını kaybetti.

Şarkıcı Arif Akpınar'ın geçtiğimiz günlerde rahatsızlanması üzerine beyninde tümör tespit edilmişti. Akpınar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Twitter hesabından acı haberi duyuran yapımcı Bülent Seyhan, şu ifadeleri kullandı: "ARİF AKPINAR çok sevdiğim sevgili sanatçım bu genç yaşta bizi bırakıp gittin, ışıklar yoldaşın olsun... "