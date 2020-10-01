Genç şarkıcı Arif Akpınar hayatını kaybetti
MÜYAP Başkanı ve Seyhan Müzik'in sahibi Bülent Seyhan sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile genç sanatçı Arif Akpınar'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Seyhan Müzik etiketiyle çıkarttığı ‘KİLİT’ adlı şarkısıyla ünlenen Arif Akpınar hayatını kaybetti.
Şarkıcı Arif Akpınar'ın geçtiğimiz günlerde rahatsızlanması üzerine beyninde tümör tespit edilmişti. Akpınar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Twitter hesabından acı haberi duyuran yapımcı Bülent Seyhan, şu ifadeleri kullandı: "ARİF AKPINAR çok sevdiğim sevgili sanatçım bu genç yaşta bizi bırakıp gittin, ışıklar yoldaşın olsun... "
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