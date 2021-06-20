Gençler Avrupa Judo Kupası'nda Türkiye, üç madalya kazandı
Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Gençler Avrupa Judo Kupası'nın son gününde milli sporcular, üç madalya kazandı.
Gençler Avrupa Judo Kupası'nın son gününde milli sporcular, 1 altın ve 2 bronz madalya elde etti.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 24 ülkeden 113 kadın, 154 erkek judocunun katıldığı organizasyonun son gününde 57 kiloda Özlem Yıldız altın, 52 kiloda Buketnur Karabulut ile erkeklerde 90 kiloda Ömer Kemal Aydın bronz madalya kazandı.
Türkiye, kupayı 2 altın, 2 gümüş, 4 bronz madalya ile üçüncü sırada tamamladı.
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