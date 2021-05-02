Gençlerbirliği-Galatasaray maçında hastanelik oldu!

Gedson Fernandes ile girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlanan Candeias, hastaneye kaldırıldı.

DHA
02 Mayıs 2021 Pazar, 21:54
Gençlerbirliği-Galatasaray maçında hastanelik oldu!
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Süper Lig'in 39'uncu haftasında Gençlerbirliği'nin Galatasaray'ı konuk ettiği karşılaşmada ilk yarının son dakikalarında Gedson Fernandes ile girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlanan Candeias, hastaneye kaldırıldı.

Gençlerbirliği - Galatasaray karşılaşmasının ilk yarısının son anlarında Fernandes ile girdiği mücadele sonrasında sakatlanan Candeias, oyuna devam edemedi. İlk yarının sonunda oyundan çıkan Portekizli futbolcu, omzunun çıkması sebebiyle hastaneye kaldırıldı.


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