Gençlerbirliği Kulübü Basın Sözcüsü Musa Samur istifa etti

Gençlerbirliği Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Musa Samur, görevinden istifa etti.

cumhuriyet.com.tr
05 Mayıs 2021 Çarşamba, 16:41
Gençlerbirliği Kulübü Basın Sözcüsü Musa Samur istifa etti
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Kulüpten yapılan açıklamada, "Musa Samur, Gençlerbirliği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Basın Sözcülüğü görevinden istifa etmiştir. Kendisine emekleri için teşekkür ediyoruz." denildi.


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