Gençlerbirliği Kulübü Basın Sözcüsü Musa Samur istifa etti

05 Mayıs 2021 Çarşamba, 16:41

Kulüpten yapılan açıklamada, "Musa Samur, Gençlerbirliği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Basın Sözcülüğü görevinden istifa etmiştir. Kendisine emekleri için teşekkür ediyoruz." denildi.