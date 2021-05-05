Gençlerbirliği Kulübü Basın Sözcüsü Musa Samur istifa etti
Gençlerbirliği Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Musa Samur, görevinden istifa etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Musa Samur, Gençlerbirliği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Basın Sözcülüğü görevinden istifa etmiştir. Kendisine emekleri için teşekkür ediyoruz." denildi.
Bilgilendirme— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) May 5, 2021
Musa Samur, Gençlerbirliği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Basın Sözcülüğü görevinden istifa etmiştir. Kendisine emekleri için teşekkür ediyoruz. pic.twitter.com/YYG3UZsX2G
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