Galatasaray'da başkanlık seçimi mesaisi

05 Mayıs 2021 Çarşamba, 09:56

Erteleme kararı gelmezse 29 Mayıs 2021'de yapılması planlanan Galatasaray Spor Kulübü başkanlık seçiminde, başkan adaylığı yönetim kurulu listelerini vermek için son 2 güne girildi.

Şimdiye kadar aday olan isimler Metin Öztürk, Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu ve Işın Çelebi.

Galatasaray Spor Kulübü başkan adaylarından Metin Öztürk, 4 Mayıs'ta gerekli belgeleri Divan Kurulu'na teslim ederek başkan adaylığını resmen duyurmuştu. Öztürk yanında 44 kişilik yönetim, denetim ve sicil kurulu ekibiyle gitmiş, "Daha güçlü Galatasaray için hazırız" mesajını vermişti. Öztürk, Mustafa Cengiz'in olası adaylığı hakkında da "Kendisi Galatasaray'ın el frenidir" ifadelerini kullanmıştı.

Sarı-kırmızılıların bir diğer başkan adayı olan Burak Elmas ise, 29 Mayıs seçimi öncesi hazırlıklarına devam ediyor. Galatasaray'da daha önce yöneticilik yapan Elmas, başkan seçilmesi halinde ilk 100 gün hedeflerini ve Fatih Terim ile ilgili düşüncelerini ve planlarını aktarmıştı. Terim'in ev sahibi olduğunu belirten Elmas, onunla nasıl bir yol haritası çizeceklerini başkan olduğu takdirde düşüneceklerini de eklemişti.

Galatasaray'ın başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, yaklaşan seçimler öncesinde Akşam gazetesine açıklamalarda bulunurken, Fatih Terim'in bu kulüpteki görevine artık futbol direktörü olarak devam etmesi gerektiğini söylemişti. Sarı-kırmızılıların eski Divan Kurulu Başkanı olan Eşref Hamamcıoğlu, Akşam gazetesine yaptığı açıklamalarda bankalar birliği, maçların yayın hakları ve transfer politikaları konusundaki düşüncelerini aktarmıştı.

Galatasaray'ın başkanlık yarışındaki bir diğer aday ismi ise Eski Devlet Bakanı Işın Çelebi oldu. Işın Çelebi, cumhuriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin her tarafında çatı adaylığını kabul etmesi için imza topladığını belirtmişti. Daha önce Adnan Polat döneminde 2. Başkanlık görevini üstlenen Çelebi, adaylık konusundaki net kararını cuma günü bildireceğini söylemişti.

Mustafa Cengiz'in yeniden aday olup olmayacağı henüz belirsizliğini korurken, eğer aday olursa Abdurrahim Albayrak ile birlikte hareket etmeyeceği düşünülüyor.

Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat ise kesinlikle aday olmayacağını açıklamıştı. Daha önce adaylığını koyan Tuncer Hunca ise, Eşref Hamamcıoğlu'na destek vereceğini belirterek adaylıktan çekildi.