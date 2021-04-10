Gençlerbirliği'nde bir futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı

10 Nisan 2021 Cumartesi, 11:33

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "MKE Ankaragücü karşılaşması öncesi uygulanan Covid-19 testlerinde bir futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 34. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.



